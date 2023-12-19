Школьник нечаянно ранил сверстника ножом в спортивной школе

В Благовещенске воспитанника спортшколы ранил его сверстник. Об этом пишет Amur.life.

ЧП произошло 30 октября в секции хоккея на базе спортивной школы N 3. Тренировка закончилась, и дети ушли в раздевалку. После чего одному из юных хоккеистов понадобилась медицинская помощь.

"Оказалось, что мальчик один принес нож, и они играли, но без какой-либо агрессии. Мой сын махнул рукой и получил проникающее ранение. Наложено два шва, ширина 3 сантиметра. Со слов ребенка, аптечки не оказалось, тренера рядом не было, руку перебинтовала вахтерша. Скорую тоже никто не вызвал. Это подтверждают и на станции, что вызов поступил от меня", - отметила мать пострадавшего.

Она подчеркнула, что не имеет претензий к мальчику, который принес нож, но зато у нее и других родителей есть вопросы к организации безопасности в МАОУ ДО "СШ N 3 Благовещенска". Активисты указали на проблемы с душевыми, вентиляцией в помещениях, оборудованием для сушки формы. Они выразили недовольство в связи с "неустойчивостью тренировочного процесса" и усомнились в квалификации персонала. Теперь родители собираются добиться от властей повторной проверки школы.

Мать раненого мальчика уже обращалась к губернатору, а сейчас готовит жалобу в прокуратуру. Тем временем проверку по факту инцидента сотрудники ведомства уже провели. По ее результатам руководителю спортшколы было внесено представление о необеспечении охраны жизни и здоровья детей, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.