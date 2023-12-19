Телефонные мошенники вынудили пенсионерку продать квартиру в Южном Бутово и похитили 9,8 млн руб.

Телефонные мошенники заставили пожилую женщину продать свою квартиру в Южном Бутово и похитили вырученные средства. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«72-летней москвичке позвонил неизвестный и, выдавая себя за правоохранителя, сообщил женщине, что некий мужчина получил генеральную доверенность на распоряжением всем ее имуществом, включая квартиру. Затем аферисты «переключали» женщину якобы на представителей банка и судебных приставов, которые убедили женщину снять деньги, перевести их якобы на безопасный счет, а после чего продать квартиру в жилом доме в Чечерском проезде», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что после этого по указанию преступников пожилая женщина самостоятельно собрала документы, необходимые для заключения договора купли-продажи недвижимости, после чего введенная в заблуждение пенсионерка совершила сделку, рассчитывая, что таким образом она сохранит свою квартиру от посягательств мошенников. Вырученные от продажи жилья деньги она передала прибывшему курьеру.

«Мошенническим путем у женщины похищено 9,8 млн руб.», – подчеркнули в надзорном ведомстве.