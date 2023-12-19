Под Архангельском именинник напал с ножом на гостя из-за «вызывающего поведения»
В Архангельской области мужчина оказался в больнице после дня рождения знакомого. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел в городе Коряжма. По версии следствия, между пострадавшим пришел в гости в коммунальную квартиру к имениннику. Во время празднования между ними возник словесный конфликт, который закончился дракой в общем коридоре.
В результате пострадавший получил не менее четырех ударов ножом в область подбородка и голени.
"Пострадавший остался жив благодаря вмешательству очевидцев преступления и своевременно оказанной медицинской помощи", – сообщается в публикации.
По словам самого именинника, гость "вел себя вызывающе", поэтому завязалась драка. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.