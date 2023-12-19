За смерть прохожего от глыбы льда ответит 60-летний владелец балкона в Петербурге

После падения глыбы льда на голову мужчине на проспекте Мечникова в Петербурге возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемым стал 60-летний хозяин квартиры на седьмом этаже. По предварительным данным, лед сошел с козырька его балкона. Пенсионер отпущен под запрет определенных действий. Напомним, трагедия произошла в ночь на 18 декабря. 31-летнний мужчина возвращался из магазина, когда ему на голову упала глыба льда. Удар стал смертельным. Администрация Калининского района заявил паблику «Мэш на Мойке», что крышу дома очищали 16 декабря. Наледь, которая упала на мужчину, по их словам, была не с карниза дома, а с покатой крыши лоджии седьмого этажа.