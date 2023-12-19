Суд арестовал до 16 января обвиняемого в подготовке теракта в Ижевске

ТАСС, 19 декабря. Суд заключил под стражу обвиняемого в подготовке теракта против одного из руководителей оборонного завода в Ижевске, сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

"Мера пресечения в виде заключения под стражу <…> до 16 января 2024 года", - сказали в пресс-службе.