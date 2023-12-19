Адвокат: рассмотрение дела россиянина Тордена в Финляндии займёт до полутора лет

Рассмотрение дела российского гражданина Воислава Тордена в Финляндии займёт от девяти месяцев до полутора лет только в первой инстанции, сообщила его адвокат Наталия Мальгина.

Рассмотрение дела россиянина Тордена в Финляндии займет до полутора лет
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Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

«Срок рассмотрения по таким делам — от девяти месяцев до полутора лет только в первой инстанции», — сказала она.

18 декабря окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу российского гражданина Воислава Тордена.

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