Рассмотрение дела россиянина Тордена в Финляндии займет до полутора лет

Адвокат: рассмотрение дела россиянина Тордена в Финляндии займёт до полутора лет
Рассмотрение дела российского гражданина Воислава Тордена в Финляндии займёт от девяти месяцев до полутора лет только в первой инстанции, сообщила его адвокат Наталия Мальгина.
Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
«Срок рассмотрения по таким делам — от девяти месяцев до полутора лет только в первой инстанции», — сказала она.
18 декабря окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу российского гражданина Воислава Тордена.