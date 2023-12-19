В США мужчина якобы повез усыплять старую собаку и оставил ее в мусорном баке

Мужчина из Флориды был арестован после того, как поместил собаку в пакет и выбросил в мусорный контейнер. Об этом пишет People.

© Lee County Sheriff's Office

Сотрудники местного магазина обнаружили в близстоящем мусорном баке ши-тцу с веревкой на шее. Она привлекла внимание людей, так как шевелилась в закрытом пакете. Собаку оперативно доставили в ветклинику, а ее владельца стали разыскивать специалисты отдела по борьбе с жестоким обращением с животными при офисе шерифа. Основным подозреваемым стал Энтони Беллман, его вычислили по камерам видеонаблюдения.