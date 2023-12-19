Россиянин стал пособником мошенников и похитил миллионы рублей у пенсионеров

Полицейские Костромы задержали 28-летнего пособника мошенников, похитившего более 1,7 миллиона рублей за два дня у семи обманутых пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России .

Предложение о работе задержанный нашел через социальные сети и выполнял все указания работодателей, прилагая фотоотчет. Во время допроса он признался силовикам, что догадывался о преступном характере своих действий, но в первую очередь хотел решить собственные финансовые проблемы. Обманутым пенсионерам мужчина представлялся водителем одной из правоохранительных структур.