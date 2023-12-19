В Петербурге годовалый ребенок съел снежинки и попал в больницу

В Петербурге годовалого ребенка госпитализировали после дневной прогулки. Об этом сообщает 47.ru.

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Инцидент произошел на улице Шувалова. По словам матери, ранее они с младшим членом семьи отправились на прогулку, где девочка упала на снег и случайно съела несколько снежинок. Спустя некоторое время ребенку стало плохо.

Как сообщает "Фонтанка", после прогулки у девочки наблюдались проблемы с дыханием. Ребенка госпитализировали с двусторонним пневмотораксом и отравлением неустановленным веществом. На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Полиция и управление СК по региону устанавливает все обстоятельства произошедшего.