Подростки из Уссурийска стали фигурантами дела о хулиганстве из-за игры в снежки

В Уссурийске подростки бросали снежки в автомобили, попали на видео и стали фигурантами дела об административном правонарушении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Приморья.

Все произошло на территории городского парка в районе Междуречье. Гуляя с друзьями, двое подростков 16 и 17 лет решили развлечься и стали бросать на проезжую часть снежки. Позже в сети появилось видео с места событий, и правоохранители установили личности героев ролика. Приятели признались в содеянном, но заявили, что не имели умысла на повреждение чужого имущества.