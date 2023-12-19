Землетрясение в Китае: что известно к этому часу

Мощное землетрясение произошло в китайском поселке Люгоу Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларского автономного уезда Линься-Хуэйского автономного округа провинции Ганьсу. Сейчас там действует второй из четырех уровней экстренного реагирования, где первый — наивысший. Число погибших уже достигло 118 человек.

Подземные толчки были зафиксированы в 23:59 по времени Пекина (18:59 мск). Магнитуда достигала 6,2. Очаг залегал на глубине 10 км. Землетрясение задело не только поселок Люгоу — оно повредило и обрушило дома в городах Синин и Хайдун провинции Цинхай, в уездах Минхэ, Сюньхуа, Хуалун. Как сообщает Xinhua, в ряде населенных пунктов нарушены водоснабжение и подача электричества, нет транспортного сообщения.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, количество жертв в провинции Ганьсу достигло 105 человек, ранения получили 186. В соседней провинции Циньхай также есть погибшие — 13 человек. Там потеряна связь с еще 20 людьми, 182 получили травмы.

Согласно репортажу телевидения, сейчас в зоне бедствия развернуты масштабные спасательные работы. В них участвуют свыше 1,5 тысяч спасателей. Количество людей, которые могли оказаться под завалами, не уточняется.

Работы по разбору обломков зданий осложняются сложными метеорологическими условиями — в момент землетрясения температура опустилось до -14 градусов. Также проблем спасателям добавляют и географические особенности региона — средняя высота над уровнем моря в гористом районе, где произошло землетрясение, составляет 2 тысячи метров.