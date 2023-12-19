ФСБ задержала находившихся в розыске иностранцев на российской границе

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Калмыкии и Астраханской области задержали пять иностранцев, находившихся в федеральном розыске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Находившиеся в розыске иностранцы были выявлены и задержаны в автомобильном пункте пропуска Караузек на российско-казахстанской границе под Астраханью. Их передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

По информации ведомства, трое задержанных являются гражданами республик Центральной и Средней Азии, скрывающимися от правоохранительных органов своих стран. Один из них проходит фигурантом по делу об оказании сопротивления представителю власти и оскорблении, второй — о мошенничестве, третий — о хулиганстве. Двое других иностранцев разыскиваются российской полицией: один из них подозревается в краже, а второй — в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов.