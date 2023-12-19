Пенсионерку жестоко избили палкой в российском пансионате

В Новокузнецке Кемеровской области в пансионате жестоко избили пенсионерку. Об этом рассказала сама пожилая россиянка, ее комментарий по ситуации привел Telegram-канал Mash Siberia.

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Женщина отметила, что в пансионат «Рэмели» ее отправили родственники. Они уехали в подмосковные Мытищи, бабушку взять с собой не могли.

Родные оставили пенсионерку в трехместной палате, но спустя какое-то время ее перевели в закрытую комнату для буйных постояльцев.

Семье работники учреждения говорили, что с пожилой женщиной все хорошо, но навестить ее можно только через две недели. Когда те приехали навестить пенсионерку, то ужаснулись. Женщина была вся в синяках, она поделилась, что сотрудники пансионата отхлестали ее палкой и всячески оскорбляли.

Следователи Кузбасса начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни. Опрашивают жителей пансионата и его работников.