Бывшего директора оборонного завода осудили за растрату на 4 года

Бывший временный генеральный директор оборонного Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Рустам Исмайлов осужден на четыре года и один месяц колонии за растрату 155,5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

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"Окончательно Исмайлову Р. И. определено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. От отбывания наказания в виде лишения свободы Исмайлов Р. И. освобожден в виду поглощения срока назначенного наказания засчитанным временем содержания под стражей", - указано в документах.

Исмайлов был освобожден в зале суда. Его признали виновным по трем эпизодам ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере), ч. 3 и 4 ст. 159 (мошенничество в крупном размере) и двум эпизодам ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).