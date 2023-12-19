На железной дороге в Индии заблокированы не менее 500 пассажиров поезда

"Беспрецедентные ливни в районах Тирунелвели и Тутикорин в Тамилнаде повлияли на железнодорожное сообщение. Некоторые участки на железной дороге затоплены, движение приостановлено. Пассажирский экспресс номер 20606, следовавший из Тиручендура в Ченнаи, остановился у станции Шривайкунтам через 33 км после отбытия. В нем было около 800 пассажиров", - указывается в сообщении.