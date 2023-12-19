Военный отказался ехать в зону СВО и был осужден

По версии следствия, осужденного хотели отправить в зону СВО, однако он, опасаясь за свою жизнь, 28 июля отказался это сделать. Мужчина объявил об этом в присутствии сослуживцев, чем поспособствовал и их отказу от приказа. Ранее некоторые из них не решались на это, но после действий коллеги тоже пошли на такой шаг.