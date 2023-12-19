Сотрудниками транспортной полиции совместно с УФСБ России по Ярославской области задержаны злоумышленники, причастныe к поджогу релейного шкафа в Рыбинске

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Ярославской области задержаны злоумышленники, причастные к поджогу релейного шкафа. Ими оказались двое местных жителей в возрасте 19 и 20 лет. Установлено, что молодые люди, находясь на пути железнодорожного перегона станций Рыбинск-Пассажирский – Юринский Ярославской области и имея умысел на повреждения чужого имущества, из хулиганских побуждений, совершили поджог релейного шкафа, принадлежащего предприятию транспортной инфраструктуры. Позже один из них позвал своего 21-летнего знакомого совершить еще один поджог, однако, злоумышленники были задержаны сотрудниками транспортной полиции. Следствием Северного линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.