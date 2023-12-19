В Исландии вулкан Фаградальсфьядль извергается после землетрясения

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии после землетрясения. Об этом пишет издание Iceland Monitor.

Вулкан Фаградальсфьядль начал извергаться после землетрясения
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Сообщается, что это уже четвертое извержение вулкана на этом полуострове за последние три года. Землетрясение началось около 21:00 (00:00 мск), и его магнитуда, предположительно, достигла 4,2. Затем около 22:46 (01:46 мск) началось извержение вулкана в районе города Гриндавик.

Ранее исландские власти объявили эвакуацию Гриндавика из-за опасности выхода лавы, которая могла скопиться под городом из-за предшествующих землетрясений. Парламент Исландии принял законопроект о строительстве барьеров для сдерживания лавы за счет введения дополнительного налога. Уровень опасности выхода лавы был позднее понижен с чрезвычайного до положения повышенной готовности. Исландия характеризуется значительной вулканической активностью из-за наличия нескольких горно-вулканических систем.

В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлаёкюдль привело к проблемам с авиасообщением в Западной Европе. Вулкан Фаградальсфьядль, расположенный всего в семи километрах от Гриндавика и примерно в 30 километрах от столицы Исландии Рейкьявика, ранее считался спящим на протяжении 6 тысяч лет. Он начал извергаться 19 марта 2021 года после серии землетрясений.

После этого вулкан несколько раз снова извергался: в сентябре 2021 года, в августе 2022 года и в июле 2023 года. Геологи также обнаружили у вулкана Фаградальсфьядль необычную магму из глубин Земли.

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