В Петербурге избили участника СВО за замечание о неправильно припаркованном авто

В Санкт-Петербурге злоумышленники избили участника СВО за замечание о неправильно припаркованном автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал "Петербургская полиция". "Мужчина, участник СВО, шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Рядом находились двое. Мужчина сделал им замечание, возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Избив пешехода, злоумышленники уехали, а потерпевший вызвал полицию", - говорится в сообщении. Судя по видео, перепалка началась на тротуаре, а затем дерущиеся вышли на проезжую часть. Участника СВО били руками и ногами. При этом злоумышленники повалили его на асфальт. После избиения нападавшие скрылись, но вскоре были задержаны сотрудниками полиции. По факту драки возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". О том, какие травмы получил участник СВО, не сообщается. До этого стало известно, что в Новгородской области из-за дорожно-транспортного происшествия было прекращено движение автомобилей по участку трассы М-11 "Нева" в сторону Москвы. В результате ДТП имеются пострадавшие.