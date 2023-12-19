Iceland Monitor: в Исландии после землетрясения началось извержение вулкана
На полуострове Рейкьянес на юге Исландии произошло извержение вулкана после землетрясения.
Об этом информирует Iceland Monitor.
«На полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана, четвёртое за три года», — сказано в материале.
Уточняется, что магнитуда, предположительно, достигла 4,2.
11 ноября режим чрезвычайной ситуации объявили в Исландии из-за большого числа землетрясений и угрозы извержения вулкана на полуострове Рейкьянес.
13 декабря глубинное землетрясение магнитудой 5,1 произошло недалеко от западного побережья Камчатки в Охотском море.