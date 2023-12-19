Курьер мошенников из Приморья купил машину, обманув 93-летнего пенсионера

Очередного курьера, работавшего на телефонных мошенников, задержали в Приморье. 23-летнего жителя Артёмовского городского округа задержали, получив заявление от 93-летнего жителя Владивостока, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Потерпевший рассказал полицейским, что неизвестный позвонил ему на домашний телефон и заявил, что дочь пенсионера якобы стала виновницей ДТП, и чтобы оградить женщину от уголовной ответственности, нужно заплатить миллион рублей. Пожилой мужчина согласился отдать сбережения, за ними прислали курьера. Помощника мошенников удалось задержать сотрудникам уголовного розыска УМВД РФ по городу Владивостоку.

Установлена причастность юноши к семи преступлениям такого рода, все они были совершены на территории Владивостока. Суммарный ущерб потерпевшим превысил 2,5 миллиона рублей. На «комиссию», которую организаторы мошеннической схемы отдавали курьеру, он приобрёл себе автомобиль. Правоохранители конфисковали его.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 статьи 159 УК РФ. Курьер арестован, расследование продолжается.