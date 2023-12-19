В Думе назвали утратившими связь с реальностью избивших инвалида СВО

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн назвал утратившими связь с реальностью мужчин из Lexus, которые избили на парковке в Санкт-Петербурге инвалида специальной военной операции (СВО) из-за сделанного им замечания. Его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что совершившие преступления граждане имеют мало представлений о человечности.

«Избить героя спецоперации, потерявшего в бою руку, — это что-то за гранью понимания о хорошем и плохом. Надеюсь, суд вынесет решение, которого будет достаточно хотя бы для того, чтобы эти граждане осознали, что у их поступка есть последствия», — написал депутат.

По мнению Хинштейна, о покаянии и исправлении в этой ситуации пока говорить сложно.

О нападении в Петербурге на участника спецоперации стало известно накануне. 40-летний военнослужащий с супругой гуляли неподалеку от того, места, где находилась иномарка его обидчиков.

Участник СВО, у которого по локоть нет руки, счел нужным объявить мужчинам, что они слишком глубоко запарковали свой Lexus на тротуаре. После этого заявления между ними началась перепалка, переросшая вскоре в избиение.