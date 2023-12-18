В Петербурге ликвидировали пожар в жилом доме, где погиб человек

Пожар в трехкомнатной квартире в жилом доме в Приморском районе Санкт-Петербурга ликвидирован. В результате погиб один человек и пострадал один человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

"В трехкомнатной квартире площадью 60 кв. м происходило горение по всей площади. В 20:26 мск пожар ликвидирован. Из опасной зоны эвакуированы 26 человек. По уточненной информации, пострадал один человек, а также погиб один человек", - сообщили в пресс-службе.

В то же время, по данным СК, в пожаре погиб один и пострадали три человека.

"По предварительным данным, пострадали еще три человека", - сообщили в СК, отметив, что одна из пострадавших, женщина, госпитализирована, ей оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК РФ по Петербургу проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины при локализации пожара, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Приморского района, был организован автобус для обогрева жителей. В случае необходимости администрация готова предоставить площади маневренного фонда.

"Люди вернулись в квартиры. На данный момент запросов на маневренный фонд нет - некоторые разъехались по родственникам и знакомым из-за сильного запаха гари. В доме подключено электричество. В настоящий момент подключают воду и отопление", - рассказали в пресс-службе.