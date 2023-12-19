Один человек пострадал на пожаре в доме за Нижегородской ярмаркой

Один человек пострадал на пожаре в доме № 2 в переулке Портовый за Нижегородской ярмаркой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, пожар в доме рядом с Нижегородской ярмаркой произошел утром 19 декабря. В МЧС уточнили, что открытое пламя вырывалось из окон квартиры на первом этаже уже к приезду спасателей. На верхних этажах здания создалось сильное задымление.

Пожарные эвакуировали 28 человек, в том числе 2 детей. Одного человека спасли в тяжелом состоянии, сейчас он в руках медиков, которые проводят реанимационные действия.

Предварительная площадь пожара составила 30 кв. м. Причина происшествия устанавливается.