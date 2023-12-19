Упавшего в яму с кипятком ребенка из Челябинска доставили в больницу Нижнего Новгорода

«Самолет Ан-148 МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию мальчика 2015 года рождения из Челябинска в Нижний Новгород», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. Медики заявили, что ребенок нуждается в высококвалифицированной помощи врачей. Во время перелета он также находится под присмотром специалистов. Мальчика доставили в Приволжский исследовательский медицинский университет. Происшествие произошло на улице Энергетиков во дворе дома № 34. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что трубу с горячей водой прорвало, кипяток размыл грунт, после этого образовалась яма, в которую и упал мальчик. Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин