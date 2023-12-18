Суд отправил под домашний арест обвиняемого в стрельбе из травматики в двух мужчин в Некрасовке

Мужчине, обвиняемому в стрельбе из травматического оружия в ходе конфликта между тремя гражданами в районе Некрасовка, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что вечером 16 декабря в полицию поступило сообщение о конфликте на территории района Некрасовка. Предварительно установлено, что на ул. Льва Яшина между тремя гражданами возник конфликт, переросший в потасовку, в ходе которой один из участников произвел выстрелы из травматического оружия. В результате инцидента два молодых человека были госпитализированы в медучреждение. В течение нескольких часов подозреваемый был установлен и задержан.