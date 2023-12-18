Россиянин открыл стрельбу по посетителям ресторана после замечания о курении

Полицейские Краснодарского края задержали мужчину, открывшего стрельбу в одном из ресторанов Славянска-на-Кубани после замечания о курении в зале. Об этом сообщает Telegram -канал Kub Mash.

По его данным, накануне вечером задержанный пришел в заведение на улице Школьной вместе с другом. В какой-то момент мужчина начал курить прямо в зале ресторана, что не понравилось другому посетителю. После замечания началась драка, в ходе которой злоумышленник достал травматическое оружие и выстрелил из него девять раз. Никто из гостей и сотрудников не пострадал.