Россиянин открыл стрельбу по посетителям ресторана после замечания о курении
Полицейские Краснодарского края задержали мужчину, открывшего стрельбу в одном из ресторанов Славянска-на-Кубани после замечания о курении в зале. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
По его данным, накануне вечером задержанный пришел в заведение на улице Школьной вместе с другом. В какой-то момент мужчина начал курить прямо в зале ресторана, что не понравилось другому посетителю. После замечания началась драка, в ходе которой злоумышленник достал травматическое оружие и выстрелил из него девять раз. Никто из гостей и сотрудников не пострадал.
Персонал вызвал наряд полиции. Прибывшие на место силовики задержали дебошира.
Ранее в Краснодаре неизвестный ворвался в вагончик строителей и начал стрелять по рабочим из-за «неправильно» вырытой траншеи.