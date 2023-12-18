В Петербурге загорелся жилой дом

В Санкт-Петербурге эвакуировали 26 человек из опасной зоны при пожаре по дополнительному номеру сложности 1-бис в трехкомнатной квартире в жилом доме в Приморском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.