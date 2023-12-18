В СК подтвердили задержание начальника ГУ МЧС по Самарской области

Информация о задержании начальника ГУ МЧС по Самарской области Олега Бойко получила подтверждение. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, вместе с ним были задержаны два представителя коммерческой организации.

По данным следствия, Бойко получит от них взятки на общую сумму свыше 25 млн рублей. Взамен он пообещал представителям коммерческой организации покровительство при выполнении работ в сфере организации пожарной безопасности.

«Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — отметили в пресс-службе.