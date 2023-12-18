Российский самолет развернулся над Норвегией

Борт российского авиаперевозчика Nordwind Airlines развернулся над Норвегией и возвращается в Россию. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что пассажиру рейса Москва – Варадеро (Куба) стало плохо над Баренцевым морем, у него началось желудочное кровотечение. Из-за серьезности ситуации, добавил он, экипаж принял решение вернуться в Россию.

Собеседник агентства заметил, что борт должен ориентировочно приземлиться в «Шереметьево» в 18:36.

Норвежские СМИ отметили, что командир экипажа получил официальное разрешение у властей Норвегии на пролет над территорией страны.