В Нижнем Новгороде задержали мужчину, который приковал наручниками подругу

Житель Нижнего Новгорода пристегнул к себе наручниками молодую женщину и угрожал ей электрошокером и гранатой для страйкбола. Об этом сообщает УМВД региона. 26-летняя женщина обратилась в полицию 17 декабря, она рассказала, что поссорилась с сожителем, после чего он пристегнул ее к себе наручниками и удерживал около получаса, угрожая предметом, похожим на гранату и электрошокером. Злоумышленника удалось оперативно задержать, выяснилось, что он угрожал своей сожительнице страйкбольной гранатой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.