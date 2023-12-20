Россиянка подала иск к Акунину* о плагиате на 1 млн рублей

Писательница из Смоленской области Татьяна Викентьева обратилась в Таганский суд Москвы с требованием запретить прокат сериала «Фандорин. Азазель», основанный на романе Бориса Акунина (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Викентьева обвинила Акунина в плагиате и просит взыскать с него 1 млн рублей в качестве компенсации, передает пресс-секретарь суда Зульфия Гиринчук.

«Таганский суд зарегистрировал гражданское дело по иску Татьяны Викентьевой к Григорию Чхартишвили (настоящее имя Бориса Акунин — прим. URA.RU) о защите авторских прав. Истица просит взыскать с ответчика прибыль от проката картины, а также возместить ей моральный вред в размере 1 млн рублей», — цитирует Зульфию Гиринчук ТАСС.

По мнению Викентьевой, Акунин переработал ее пьесу «Дом смерти». В суд она обратилась после выхода на широкий экран мини-сериала по мотивам этого произведения.