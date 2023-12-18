Опубликовано видео спасения ребенка за секунду до наезда поезда на КамАЗ

В подмосковном Домодедово 18 декабря поезд на скорости снес грузовой автомобиль, застрявший на железнодорожном переезде, сообщили NEWS.ru в пресс-службе УМВД Московской области. На опубликованном в Сети видео видно, что некий мужчина успел за момент до столкновения вытащить из кабины ребенка.