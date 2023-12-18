СМИ: суд в Финляндии заключил под стражу россиянина Тордена
Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу гражданина России Воислава Тордена (прежнее имя — Ян Петровский) по подозрению в военных преступлениях на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным агентства, Тордена подозревают в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления. Он будет отправлен в тюрьму города Вантаа.
Напомним, что 8 декабря Верховный суд Финляндии постановил освободить Тордена из-за отсутствия оснований для задержания. Кроме того, финский суд не разрешил экстрадировать россиянина на территорию Украины.
По данным финских СМИ, сразу же после освобождения из тюрьмы Воислав был задержан пограничной охраной Финляндии. Против него было начато новое расследование.