Суд в Финляндии заключил под стражу россиянина Тордена

Окружной суд Хельсинки постановил заключить под стражу гражданина России Воислава Тордена (прежнее имя — Ян Петровский) по подозрению в военных преступлениях на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, Тордена подозревают в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах и военного преступления. Он будет отправлен в тюрьму города Вантаа.

Напомним, что 8 декабря Верховный суд Финляндии постановил освободить Тордена из-за отсутствия оснований для задержания. Кроме того, финский суд не разрешил экстрадировать россиянина на территорию Украины.