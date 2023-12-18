Суд арестовал более 50 участников конфликта у "Садовода"

МОСКВА , 18 декабря. /ТАСС/. Люблинский районный суд Москвы назначил административный арест более 50 участникам конфликта возле столичного рынка "Садовод" за неподчинение сотрудникам полиции, в отношении более 20 принято решение о выдворении из РФ . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Люблинский районный суд города Москвы рассмотрел административные дела в отношении 73 участников драки на рынке "Садовод" 15 декабря 2023 года: 51 человек признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Им назначен административный арест (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ). Еще 22 человека признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 18.8, ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Они отправлены в Центр временного содержания иностранных граждан", - сказали в суде.