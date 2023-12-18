HS: суд Хельсинки арестовал россиянина Тордена по делу о военном преступлении

Суд в Хельсинки постановил арестовать россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) по подозрению в военном преступлении на Украине. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat. Окружной суд принял решение заключить россиянина под стражу во время рассмотрения дела о военных преступлениях, которые обвиняемый совершил в период 2014-2015 годов на территории Украины. Из зала суда Тордена отправят в тюрьму Вантаа. Обвинения должны быть предъявлены до 31 мая. В прокуратуре уточнили, что на время ареста будет проведено расследование, по итогам которого будет определено, совершил ли гражданин России военные преступления. Во время суда у обвиняемого была с собой бумажная табличка на русском языке, которую он назвал рекламой. Перед началом суда Торден продемонстрировал табличку репортерам и операторам телеканалов. На листке были указаны названия двух компаний, работающих в России. Обе фирмы расположены по одному адресу в Санкт-Петербурге. Полиция выступила за арест Тордена 17 декабря. При этом еще 8 декабря верховный суд Финляндии не разрешил экстрадировать 36-летнего россиянина на Украину.