Семье оставившего послание на стене дома солдата стали поступать угрозы

Родственники солдата армии России Романа Рудакова, оставившего послание на стене дома в Марьинке, обратились в полицию с просьбой о защите. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По словам источника, родным военнослужащего стали поступать угрозы после обнаружения его послания на стене, в котором боец попросил позаботиться о его семье.

Родителям, сестре и брату Рудакова угрожают как в письменной, так и в устной форме, сказал собеседник телеканала. Звонки им поступают в том числе и с украинских номеров, подчеркнул он. Члены семьи военнослужащего были вынуждены сменить номера телефонов, добавил источник.