Бывшего челябинского замминистра экологии оправдали по делу о превышении полномочий

ЧЕЛЯБИНСК, 18 декабря. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда отменила приговор Калининского районного суда Челябинска, которым 10 июля бывший заместитель министра экологии региона Виталий Безруков был осужден на три года лишения свободы по делу о превышении должностных полномочий. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе областного суда.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Безрукова, отменил приговор Калининского районного суда Челябинска. Решением Челябинского областного суда Безруков оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказали в пресс-службе.

10 июля со ссылкой на пресс-центр областной прокуратуры сообщалось, что суд первой инстанции, признав бывшего чиновника виновным, назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.