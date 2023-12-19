За участие в хищении у трёх пенсионерок 900 тысяч рублей полицией задержан житель Самарской области

В Самарской области в начале декабря с разницей в один день в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» обратились сразу три жительницы города Сызрани в возрасте от 78 до 83 лет, обманутые телефонными мошенниками по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Все потерпевшие поверили аферистам, что их родственники якобы стали виновниками серьёзных аварий. Под предлогом непривлечения близких к уголовной ответственности пенсионерки передали прибывшему к ним домой курьеру в общей сумме 900 тысяч рублей. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что за деньгами к жертвам мошенников приходил один и тот же человек – высокий парень. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали посыльного. Им оказался местный житель 2001 года рождения. Молодой человек признался, что работал на неизвестных ему лиц, которые наняли его через мессенджер в качестве курьера. Похищенные сбережения он перевёл на счета сообщников, оставив себе небольшой процент от денежных сумм. По всем фактам обмана с его участием следователями МУ МВД России «Сызранское» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время их расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.