В Петербурге задержали двух подростков, повредивших двери квартир родственников военкоров

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих подростков, которые заблокировали монтажной пеной двери квартир родственников военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои петербургские коллеги оперативно задержали злоумышленников, запенивших двери в домах, где проживают родственники военных корреспондентов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина. Это двое несовершеннолетних местных жителей. Сейчас они доставлены в отдел полиции для разбирательства", - написала она в Telegram-канале.

Волк добавила, что сейчас устанавливается, от кого подростки получили задание совершить эти противоправные действия.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, заявление о том, что неизвестные запенили входную дверь в межквартирный холл в многоквартирном доме в Приморском районе, поступило в ведомство вечером 17 декабря. Сапоньков в Telegram-канале подтвердил факт инцидента и отметил, что изначально на его вызов полиция приехать отказалась, однако позже они прибыли на место происшествия. Аналогичный инцидент произошел по адресу, по которому ранее проживал военкор Дмитрий Стешин.