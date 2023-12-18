В Чувашии мужчина пытался вскрыть банкомат с помощью овощечистки

Житель Чувашии пытался вскрыть банкомат с помощью отвертки, плоскогубцев и овощечистки. Как сообщает региональная прокуратура в Telegram-канале, за его действиями через онлайн-камеру наблюдал сотрудник безопасности банка.

Инцидент произошел 8 сентября в городе Канаш. Сотрудник безопасности, заметив злоумышленника, сообщил ему об этом через динамик камеры. После этого мужчина скрылся с места преступления. В момент попытки взлома в банкомате хранилось свыше 4 млн рублей.

Несмотря на попытки конспирации, личность преступника установила полиция. Сейчас его обвиняют по ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.