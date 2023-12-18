В российском регионе произошло землетрясение

На юге Кемеровской области неподалеку от горнолыжного курорта «Шерегеш» произошло землетрясение. Об этом днем 18 декабря сообщили в Единой геофизической службе РАН.

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в 23 километрах севернее города Таштагол.

Представители курорта заявили РИА Новости, что на его работу землетрясение не повлияло.

Ранним утром в понедельник, 18 декабря, Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил о двух землетрясениях на Кузбассе. Первое, магнитудой 3,8, произошло на окраине города Шерегеш, в районе Шерегешского железорудного месторождения. Второе, магнитудой 4,5, зафиксировали там же.