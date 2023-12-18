В Петербурге дворник получил травму головы из-за упавшей на него сосульки

В Петербурге на мужчину упали травмировавшие его сосульки. Об этом сообщает "Фонтанка". Инцидент произошел в Калининском районе, на углу проспекта Мечникова и Замшиной улицы. Крышу одного из домов не очистили достаточно хорошо, из-за чего на 31-летнего мужчину в куртке ЖКС упали снег и лед. В результате петербуржец получил травму головы. Приезда скорой помощи пострадавший не дождался. На данный момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят все необходимые следственные мероприятия.