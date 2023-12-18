Главе СК доложат о расследовании дел в Москве, после того как подросток выстрелил в сожителя матери

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовных дел по факту бытового конфликта со стрельбой на северо-западе Москвы . Об этом сообщается в официальном Telegram-канале СК России.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что, по данным следствия, 17 декабря между сожителями произошел бытовой конфликт. О случившемся женщина рассказала своему 17-летнему сыну. В связи с этим подросток произвел не менее семи выстрелов из травматического пистолета в область головы и грудной клетки сожителя матери. Установлено, что молодой человек похитил это оружие у своего родственника. Потерпевшему оказывается необходимая медицинская помощь. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В отношении владельца травматического пистолета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия»).