Упавшая с крыши сосулька убила дворника в Петербурге

Упавшая с крыши дома наледь убила 31-летнего мужчину в Санкт-Петербурге, сообщает издание «Фонтанка». Трагедия произошла возле дома № 10 по проспекту Мечникова в Калининском районе из-за неочищенной вовремя крыши. По словам очевидцев, погибшим оказался местный дворник. На месте работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге травмы из-за падения ледяных глыб с крыш домов получили четверо горожан. Серьезнее всех пострадал 60-летний мужчина, у него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб темени и закрытый перелом грудины. Состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Он находится под наблюдением врачей.

До этого в Тульской области под тяжестью снега частично обрушилась крыша производственного предприятия площадью 1,8 тыс. кв. м. Отмечается, что само здание было построено в 1973-го года. В нем производятся средств личной гигиены. В результате инцидента никто не пострадал, прокуратура организовала проверку.