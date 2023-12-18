Новорожденную девочку нашли около подвала дома в российском городе

В Острогожске Воронежской области на лестничной площадке жилого дома около подвала обнаружили новорожденную девочку. Об этом Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по российскому региону.
«Возбуждено уголовное дело (...) по факту обнаружения утром 16 декабря на лестничной площадке, ведущей в подвальное помещение дома, распложенного по улице Нарского города Острогожска, новорожденного ребенка», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что ребенок был одет по возрасту и сезону, а также завернут в пеленку и плед. На данный момент девочка находится в больнице под наблюдением врачей. Следователи совместно с полицейскими ищут человека, оставившего ребенка на лестнице.
Ранее в Екатеринбурге Свердловской области женщина родила ребенка, положила его в полимерный пакет и вынесла на улицу в мороз. «Ночью в дежурную часть отдела полиции №14 поступило сообщение от 28-летнего екатеринбуржца. Он рассказал, что нашел в сугробе рядом с подъездом дома сверток с живым малышом», — сообщил глава пресс-службы управления МВД по российскому региону полковник Валерий Горелых.