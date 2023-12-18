Новорожденную девочку нашли около подвала дома в российском городе

В Острогожске Воронежской области на лестничной площадке жилого дома около подвала обнаружили новорожденную девочку. Об этом Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по российскому региону.

«Возбуждено уголовное дело (...) по факту обнаружения утром 16 декабря на лестничной площадке, ведущей в подвальное помещение дома, распложенного по улице Нарского города Острогожска, новорожденного ребенка», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что ребенок был одет по возрасту и сезону, а также завернут в пеленку и плед. На данный момент девочка находится в больнице под наблюдением врачей. Следователи совместно с полицейскими ищут человека, оставившего ребенка на лестнице.