Названа причина задержания главы ГУ МЧС по Самарской области

Главу главного управления МЧС РФ по Самарской области генерала-майора Олега Бойко задержали за получение взяток. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб, деньги ему выплачивали за покровительство группе компаний в сфере пожарной безопасности.

По словам собеседника агентства, Бойко долгие годы покровительствовал организациям. По предварительной информации следствия, генерал-майор получил от коммерсантов в общей сложности более 25 млн рублей.

Согласно биографической справке на сайте ГУ МЧС по региону, Бойко руководил управлением почти 10 лет — с 14 марта 2014 года. По первому образованию он артиллерист, в 2012 году окончил Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ, в 2017 году — академию Государственной противопожарной службы МЧС России. Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.