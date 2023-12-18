В Госдуме назвали размер взяток генерала МЧС России

Начальник ГУ МЧС по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олег Бойко обвиняется в получении взяток на 25 миллионов рублей. Размер взяток раскрыл депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его данным, генерал продолжительное время покровительствовал группе компаний «Витязь», занимавшейся пожарной безопасностью. Ее руководители выдали Бойко кредитную карту, с которой он регулярно снимал наличные средства.

Сотрудники ФСБ также задержали Яна Гущина и Елену Тютюнник из топ-менеджмента «Витязя». В ходе обысков изъяты финансовые документы, подтверждающие коррупционное сотрудничество главы самарского МЧС и бизнесменов.

Их этапируют в Москву, где уголовное дело о взяточничестве расследуется центральным аппаратом Следственного комитета России.

Антикоррупционная операция проводилась сотрудниками ФСБ и управления по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Бойко планировал увольняться из МЧС, чтобы перейти на работу в правительство Самарской области, уточнил Хинштейн.