В МЧС рассказали о прибытии в Россию из сектора Газа более тысячи человек

МЧС России постепенно завершает деятельность по вывозу граждан из сектора Газа на родину. Об этом в ходе оперативного селекторного совещания рассказал глава ведомства Александр Куренков, пишет РИА Новости.
Утверждается, что в скором времени группу МЧС должны окончательно вывести с территории Египта.
Как отметил Куренков, за два месяца благодаря МЧС в Россию прибыло больше тысячи человек, в том числе 470 детей. По последним данным, всего российские спасатели помогли 1124 людям, оказавшимся в зоне палестино-израильского конфликта. По приезде в Россию им оказана всесторонняя помощь и поддержка. «В Каире ожидает отправки заключительная группа граждан: еще 73 человека, в том числе 45 детей», — доложил глава ведомства.
В заключение министр напомнил о важности помощи жителям сектора Газа. Он рассказал, что МЧС России направило 15 спецрейсов, доставив 350 тонн гуманитарных грузов в ближневосточный регион.
В конце ноября глава МЧС заявлял, что более 570 из 909 человек, которые обратились к России за помощью, выехали из сектора Газа. Тогда же Москва направила для населения сектора Газа более 245 тонн помощи.