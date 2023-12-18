В МЧС рассказали о прибытии в Россию из сектора Газа более тысячи человек

МЧС России постепенно завершает деятельность по вывозу граждан из сектора Газа на родину. Об этом в ходе оперативного селекторного совещания рассказал глава ведомства Александр Куренков, пишет РИА Новости.

Утверждается, что в скором времени группу МЧС должны окончательно вывести с территории Египта.

Как отметил Куренков, за два месяца благодаря МЧС в Россию прибыло больше тысячи человек, в том числе 470 детей. По последним данным, всего российские спасатели помогли 1124 людям, оказавшимся в зоне палестино-израильского конфликта. По приезде в Россию им оказана всесторонняя помощь и поддержка. «В Каире ожидает отправки заключительная группа граждан: еще 73 человека, в том числе 45 детей», — доложил глава ведомства.

В заключение министр напомнил о важности помощи жителям сектора Газа. Он рассказал, что МЧС России направило 15 спецрейсов, доставив 350 тонн гуманитарных грузов в ближневосточный регион.