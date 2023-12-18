В Москве экс-полицейского осудили за попытку выманить 10 млн рублей
Суд приговорил бывшего сотрудника полиции Москвы к 3,5 годам колонии общего режима за попытку выманить 10 млн рублей у владелицы ювелирного бренда.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
«Суд приговорил Асютина к трём годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Ранее суд в Рязани избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве сотрудника полиции, — его заключили под стражу.